Бесят опоздания и грубость: топ жалоб на такси в Туле

Тульский Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии с 13 по 24 ноября провели горячую линию по теме «Услуги такси и каршеринга». А теперь — отчитались о результатах.
все звонившие получили квалифицированные разъяснения.
На что жаловались туляки?
- защиты прав потребителей при использовании такси (29) — отказ в оказании услуг такси по причине отсутствия детского кресла, нарушение сроков оказания услуг, грубость водителя;
- правил оказания транспортных услуг (19) — форма заключения договора, информация для потребителей;
- деятельности агрегаторов такси (11) — ответственность агрегатора за недостоверную информацию об оказываемых услугах, правомерность повышения платы за проезд в час пик;
- защита прав потребителей при пользовании каршерингом (9) — содержание договора каршеринга, правомерность начисления штрафов и их размеры при оказании услуг каршеринга;
Семеро обратившихся получили помощь в составлении проектов претензий.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в Управлении работает постоянная горячая линия (4872)55-55-50. Также можно круглосуточно воспользоваться бесплатным телефоном Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.