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Бесят опоздания и грубость: топ жалоб на такси в Туле
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Бесят опоздания и грубость: топ жалоб на такси в Туле

Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по теме такси и каршеринга.

Тульский Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии с 13 по 24 ноября провели горячую линию по теме «Услуги такси и каршеринга». А теперь — отчитались о результатах.

За период работы горячей линии поступило 72 обращения по вопросам защиты прав потребителей при получении услуг такси и каршеринга.

все звонившие получили квалифицированные разъяснения. 

На что жаловались туляки? 

  • защиты прав потребителей при использовании такси (29) — отказ в оказании услуг такси по причине отсутствия детского кресла, нарушение сроков оказания услуг, грубость водителя;
  • правил оказания транспортных услуг (19) — форма заключения договора, информация для потребителей;
  • деятельности агрегаторов такси (11) — ответственность агрегатора за недостоверную информацию об оказываемых услугах, правомерность повышения платы за проезд в час пик;
  • защита прав потребителей при пользовании каршерингом (9) — содержание договора каршеринга, правомерность начисления штрафов и их размеры при оказании услуг каршеринга;

Семеро обратившихся получили помощь в составлении проектов претензий.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Управлении работает постоянная горячая линия (4872)55-55-50. Также можно круглосуточно воспользоваться бесплатным телефоном Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8(800)555-49-43.

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Фотограф:
сегодня, в 18:30 +2
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