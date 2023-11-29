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В Петелино захоронят останки 30 защитников Тулы, погибших в ноябре 1941 года
Фото: vk.com/iskateltula

В Петелино захоронят останки 30 защитников Тулы, погибших в ноябре 1941 года

Об этом сообщает тульский областной молодёжно-поисковый центр «Искатель».

В субботу, 3 декабря, в День Неизвестного солдата, в пос. Петелино состоится торжественное захоронение останков 30 защитников Тулы. Красноармейцы, погибшие в ноябре 1941 года, обретут вечный покой в братской могиле при храме святых Космы и Дамиана.

82 года назад, в боях только на одной линии «Барыково - Кишкино» (на юго-востоке Большой Тулы) погибло более двух сотен бойцов и командиров 413-й стрелковой дивизии.

По данным тульских поисковиков, за два года проведения поисково-краеведческой экспедиции «Земля и поиск» были обнаружены и преданы земле останки 80 воинов. Искателям удалось установить имена двух из них.

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