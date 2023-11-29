Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные туляки привезли медали с чемпионата России по восточному боевому единоборству

Соревнования прошли в Подмосковье, куда приехали борцы из 29 регионов страны.

Воспитанники тульской спортшколы «Олимп» выступили на чемпионате России по восточному боевому единоборству, который прошёл в Подольске. В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 29 регионов страны. Юные туляки завоевали 14 призовых мест. Елизавета Кожурина: 16-17 лет: 1 место — кумите-предмет, 16-20 лет: 3 место — кумите-предмет, 16-20 лет: 1 место в командном зачете кумите-предмет — Елизавета Кожурина, Ирина Трофимова, Ксения Белушкина. Владислав Смирнов: 16-20 лет: 2 место — кумите-предмет, 16-17 лет: 2 место — кобудо, до 70 кг нипон-кэмпо, 16-17 лет: 3 место — кумите-предмет, 16-20 лет: 3 место — нипон-кэмпо до 70 кг, 16-17 лет: в командном зачете 1 место — Рахманбек Таибов, Владислав Смирнов, 16-20 лет: в командном зачете 1 место — Степан Гришин, Владислав Смирнов, Рахманбек Таибов. Рахманбек Таибов: 16-17 лет: 2 место — личный зачет нипон-кэмпо до 65 кг, 16-17 лет: 3 место — кумите-предмет, 16-20 лет: 3 место — кумите-предмет. Максим Авдошин: 1 место — нипон-кэмпо до 80 кг; 1 место — кумите-предмет. Спортсменов подготовили тренеры Антон Кондратьев, Алексей Козырьков и Екатерина Зайцева.