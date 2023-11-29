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Юные туляки привезли медали с чемпионата России по восточному боевому единоборству
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Юные туляки привезли медали с чемпионата России по восточному боевому единоборству

Соревнования прошли в Подмосковье, куда приехали борцы из 29 регионов страны.

Воспитанники тульской спортшколы «Олимп» выступили на чемпионате России по восточному боевому единоборству, который прошёл в Подольске.

В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 29 регионов страны. Юные туляки завоевали 14 призовых мест.

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Елизавета Кожурина:

16-17 лет: 1 место — кумите-предмет,

16-20 лет: 3 место — кумите-предмет,

16-20 лет: 1 место в командном зачете кумите-предмет — Елизавета Кожурина, Ирина Трофимова, Ксения Белушкина.

Владислав Смирнов:

16-20 лет: 2 место — кумите-предмет,

16-17 лет: 2 место — кобудо, до 70 кг нипон-кэмпо,

16-17 лет: 3 место — кумите-предмет,

16-20 лет: 3 место — нипон-кэмпо до 70 кг,

16-17 лет: в командном зачете 1 место — Рахманбек Таибов, Владислав Смирнов,

16-20 лет: в командном зачете 1 место — Степан Гришин, Владислав Смирнов, Рахманбек Таибов.

Рахманбек Таибов:

16-17 лет: 2 место — личный зачет нипон-кэмпо до 65 кг,

16-17 лет: 3 место — кумите-предмет,

16-20 лет: 3 место — кумите-предмет.

Максим Авдошин:

1 место — нипон-кэмпо до 80 кг;

1 место — кумите-предмет.

Спортсменов подготовили тренеры Антон Кондратьев, Алексей Козырьков и Екатерина Зайцева.

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