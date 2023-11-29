Юные туляки привезли медали с чемпионата России по восточному боевому единоборству

Воспитанники тульской спортшколы «Олимп» выступили на чемпионате России по восточному боевому единоборству, который прошёл в Подольске.
В соревнованиях приняли участие более 750 спортсменов из 29 регионов страны. Юные туляки завоевали 14 призовых мест.
Елизавета Кожурина:
16-17 лет: 1 место — кумите-предмет,
16-20 лет: 3 место — кумите-предмет,
16-20 лет: 1 место в командном зачете кумите-предмет — Елизавета Кожурина, Ирина Трофимова, Ксения Белушкина.
Владислав Смирнов:
16-20 лет: 2 место — кумите-предмет,
16-17 лет: 2 место — кобудо, до 70 кг нипон-кэмпо,
16-17 лет: 3 место — кумите-предмет,
16-20 лет: 3 место — нипон-кэмпо до 70 кг,
16-17 лет: в командном зачете 1 место — Рахманбек Таибов, Владислав Смирнов,
16-20 лет: в командном зачете 1 место — Степан Гришин, Владислав Смирнов, Рахманбек Таибов.
Рахманбек Таибов:
16-17 лет: 2 место — личный зачет нипон-кэмпо до 65 кг,
16-17 лет: 3 место — кумите-предмет,
16-20 лет: 3 место — кумите-предмет.
Максим Авдошин:
1 место — нипон-кэмпо до 80 кг;
1 место — кумите-предмет.
Спортсменов подготовили тренеры Антон Кондратьев, Алексей Козырьков и Екатерина Зайцева.