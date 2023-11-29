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В Тульской области предприятие делало котлеты и фарш из неизвестного сырья
Фото: ru.freepik.com

В Тульской области предприятие делало котлеты и фарш из неизвестного сырья

Россельхознадзор объявил юридическому лицу предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства.

Сотрудники межрегионального Управления ведомства проанализировали информацию, размещенную в ФГИС «Меркурий» и обнаружили, что ООО «Вектор», зарегистрированное в Тепло-Огаревском районе Тульской области, нарушило технические регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса птицы и продуктов ее переработки».

Уточняется, что предприятие изготовило 215 кг фарша котлет из индейки. Однако в соответствующем разделе производственных сертификатов о мясе этой птицы ничего сказано не было. 

Следовательно, ООО «Вектор» выпустило продукцию, происхождение и безопасность которой установить невозможно. Россельхознадзор объявил предприятию предостережение и потребовал впредь не допускать подобных нарушений.

сегодня, в 20:50 +2
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Тульская областьТепло-Огаревский район

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