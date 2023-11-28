Туляков приглашают на курсы военной подготовки

В Туле объявлен набор на курсы военной подготовки для всех желающих. Главное условие – совершеннолетие. Участники курса ознакомятся с основами военно-медицинской, огневой, тактической подготовки.
Также курсанты изучат азы топографии и международного гуманитарного права, научатся обращаться с элементами военного снаряжения и средствами РХБЗ.
Занятия проходят в два этапа: теоретический (по вечерам в будни) и практический (по утрам в выходные дни). Обучение проводят специалисты «Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области».
Программа реализуется больше года, за это время в ней приняло участие более 600 человек. Каждый может стать получить теоретические и практические навыки, которые могут пригодиться не только на поле боя, но и в обычной жизни.
Заполнить заявку на обучение можно здесь. Все подробности можно узнать у Дениса Александровича Курочкина по телефону: +7(920)272-50-48.