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Туляков приглашают на курсы военной подготовки
Фото из архива Myslo

Туляков приглашают на курсы военной подготовки

Принять участие в них могут все желающие от 18 лет, занятия бесплатные.

В Туле объявлен набор на курсы военной подготовки для всех желающих. Главное условие – совершеннолетие. Участники курса ознакомятся с основами военно-медицинской, огневой, тактической подготовки.

Также курсанты изучат азы топографии и международного гуманитарного права, научатся обращаться с элементами военного снаряжения и средствами РХБЗ.

Занятия проходят в два этапа: теоретический (по вечерам в будни) и практический (по утрам в выходные дни). Обучение проводят специалисты «Единого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодежи Тульской области».

Программа реализуется больше года, за это время в ней приняло участие более 600 человек. Каждый может стать получить теоретические и практические навыки, которые могут пригодиться не только на поле боя, но и в обычной жизни.

Заполнить заявку на обучение можно здесь. Все подробности можно узнать у Дениса Александровича Курочкина по телефону: +7(920)272-50-48.

Фотограф:
сегодня, в 19:12 −10
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