Аспиранты тульских университетов получат повышенные стипендии правительства региона

Фото Алексея Пирязева.

В первом полугодии 2024 года они будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

На заседании конкурсной комиссии по отбору именных стипендиатов правительства Тульской области определены 50 аспирантов, которые в первом полугодии 2024 года будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее размер именной стипендии составлял 10 тысяч рублей в месяц.

Конкурс реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2022 года в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций.

— Поддержка молодых ученых — одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом. Комплекс федеральных и региональных мер направлен на закрепление молодежи в сфере науки, организацию исследований и разработок для обеспечения технологического суверенитета страны, — сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

Напомним, с 2024 года бюджет региональной госпрограммы по развитию науки будет увеличен с 462 до 650 млн рублей.