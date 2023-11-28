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Аспиранты тульских университетов получат повышенные стипендии правительства региона
Фото Алексея Пирязева.

Аспиранты тульских университетов получат повышенные стипендии правительства региона

В первом полугодии 2024 года они будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

На заседании конкурсной комиссии по отбору именных стипендиатов правительства Тульской области определены 50 аспирантов, которые в первом полугодии 2024 года будут получать по 20 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее размер именной стипендии составлял 10 тысяч рублей в месяц.

Конкурс реализуется по инициативе губернатора Алексея Дюмина с 2022 года в рамках региональной госпрограммы развития науки и инноваций.

— Поддержка молодых ученых — одна из приоритетных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом. Комплекс федеральных и региональных мер направлен на закрепление молодежи в сфере науки, организацию исследований и разработок для обеспечения технологического суверенитета страны, — сказал министр экономического развития Тульской области Антон Емельяненко.

Напомним, с 2024 года бюджет региональной госпрограммы по развитию науки будет увеличен с 462 до 650 млн рублей.

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сегодня, в 17:32 0
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