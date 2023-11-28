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В Туле росгвардейцы задержали вооруженного ножом дебошира: видео

В Туле росгвардейцы задержали вооруженного ножом дебошира: видео

По версии правоохранителей, в квартире дома мужчина напал на женщину.

Недавно сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что в квартире одного из домов по ул. Костычева зовет на помощь женщина. Оперативно прибыв на адрес, они обнаружили в жилище мужчину с окровавленным ножом в руках и женщину, у которой на руках и животе были резанные раны.

«Мужчину обезвредили и задержали, после чего передали его прибывшим на место сотрудникам полиции. Пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Похожий случай произошел на прошлой неделе в городе Щекино на улице Молодежной. Экипаж Росгвардии установил, что во время пьянки между двумя женщинами возник конфликт и 22-летняя гражданка ударила свою оппонентку ножом в живот. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемую задержали и передали полиции.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 17:18 0
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