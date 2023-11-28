  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На улице Староникитской в Туле на ходу загорелся автомобиль - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На улице Староникитской в Туле на ходу загорелся автомобиль

На улице Староникитской в Туле на ходу загорелся автомобиль

Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Вечером 28 ноября на улице Староникитской напротив дома № 41 загорелся легковой автомобиль LADA X-Ray. По словам очевидцев, водитель пытается потушить машину самостоятельно. В МЧС сообщили, что на место выехали два пожарных расчета. 

 photo_2023-11-28_17-35-05.png

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор:
сегодня, в 17:35 0
Другие статьи по темам
Событие
горит автомобиль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Аспиранты тульских университетов получат повышенные стипендии правительства региона
Аспиранты тульских университетов получат повышенные стипендии правительства региона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.