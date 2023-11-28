На улице Староникитской в Туле на ходу загорелся автомобиль

Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

Вечером 28 ноября на улице Староникитской напротив дома № 41 загорелся легковой автомобиль LADA X-Ray. По словам очевидцев, водитель пытается потушить машину самостоятельно. В МЧС сообщили, что на место выехали два пожарных расчета.