  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. При пожаре на ул. Оборонной погиб мужчина - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
При пожаре на ул. Оборонной погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре на ул. Оборонной погиб мужчина

В квартире загорелся мусор.

27 ноября в 6.45 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Оборонной, 91 в Туле. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты.

Открытое пламя тушили почти три часа. 

photo_2023-11-27_11-58-38 (3).jpg

Сотрудники МЧС спасли три человека. 

На пожаре погиб 59-летний мужчина. По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области начал проверку.

photo_2023-11-27_11-58-38 (2).jpg

Сообщается, что в результате пожара в квартире выгорел мусор по всей площади, оплавилась обшивка балкона 5-го этажа на площади 2 кв. м. 

Причина пожара устанавливается.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пожарпогиб на пожаре

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулу затопило растаявшим снегом: фоторепортаж
Тулу затопило растаявшим снегом: фоторепортаж
Введён особый режим: коммунальщики устраняют потоп на улицах Тулы
Введён особый режим: коммунальщики устраняют потоп на улицах Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.