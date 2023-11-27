При пожаре на ул. Оборонной погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

27 ноября в 6.45 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Оборонной, 91 в Туле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место через четыре минуты.

Открытое пламя тушили почти три часа.

Сотрудники МЧС спасли три человека.

На пожаре погиб 59-летний мужчина. По факту происшествия Следственный комитет по Тульской области начал проверку.

Сообщается, что в результате пожара в квартире выгорел мусор по всей площади, оплавилась обшивка балкона 5-го этажа на площади 2 кв. м.

Причина пожара устанавливается.