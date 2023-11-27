«Срыв рейсов, нехватка водительского состава»: в администрации Тулы прокомментировали ситуацию с автобусом № 44

Фото из архива Myslo

В редакцию Myslo обратились читатели с жалобами на автобус, который ходит по маршруту № 44 Площадка — Поселок Рождественский. Как говорят туляки, транспорт невозможно дождаться и им бы «хотелось как-нибудь решить эту проблему».

Свое видение ситуации рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Так, автобусный маршрут № 44 Площадка — Пос. Рождественский обслуживает перевозчик «Ирбис». Работа по маршруту осуществляется с предоставлением льгот. Согласно отчетным данным АО «ЦДС ТО» с 1 по 24 ноября транспортная работа по автобусному маршруту № 44 выполнена на 95,15%. Из запланированных 2310 рейсов вышли 2198.

— Основными причинами невыполнения транспортной работы в полном объеме являлись сходы с линии транспортных средств по технической неисправности и острая нехватка водительского состава, что в совокупности приводит к срывам рейсов, увеличению интервалов движения на линии и, как следствие этого, к отклонениям от установленного расписания. В целях упорядочивания работы на маршруте перевозчику указано на необходимость усиления контроля за выпуском и техническим состоянием транспортных средств, — прокомментировали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

В администрации города резюмировали: в случае нарушения условий контракта ведется претензионная работа. При показателе регулярности менее 96%, а также доказанных нарушениях компании-перевозчику выставляется штраф за каждый невыполненный рейс.