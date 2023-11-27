У тульских бригад скорой помощи появилось оборудование для проведения непрямого массажа сердца

Фото Центра медицины катастроф Тульской области

Аппарат компактен, помещается в специальный рюкзак и весит всего около 8 килограммов.

Современный портативный прибор позволяет производить компрессию грудной клетки непрерывно в автоматическом режиме, заменяя медицинского работника. Как сообщает минздрав Тульской области, это значительно упростит проведение реанимационных мероприятий.

По словам руководителя областного Центра медицины катастроф Сергея Мухина, безопасность и эффективность такого аппарата проверена временем.

Аппарат компактен, помещается в специальный рюкзак и весит всего около 8 килограммов. Работает «спасатель» от сети или аккумулятора, который рассчитан на эксплуатацию в течение 45 минут, но самое главное — он прост в сборке. Для того чтобы установить аппарат на больного, потребуется всего 20 секунд.

— Сейчас на оснащении Центра шесть таких приборов. При наработке успешного опыта применения мы рассмотрим возможность увеличения количества аппаратов для наших бригад, — сказал Сергей Мухин.