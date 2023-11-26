В Тульской области нашли две незаконные свалки

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Они были обнаружены в ходе проверок Россельхознадзора.

Первая находилась на сельскохозяйственном участке площадью свыше 10 га, расположенном в Большой Туле. Хозяин не утруждал себя уборкой, и со временем там скопилось огромное количество бытового мусора. Мужчине выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Вторую свалку специалисты нашли в Ефремовском районе. Владелица сельхозугодий площадью более 50 га тоже не следила за своим имуществом – на участке были свалены полиэтиленовые пакеты, бутылки, пластик, доски, автомобильные покрышки, мешки и т. д. После вмешательства надзорных органов женщина расчистила участок.