  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области нашли две незаконные свалки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области нашли две незаконные свалки
Фото: 777.fsvps.gov.ru

В Тульской области нашли две незаконные свалки

Они были обнаружены в ходе проверок Россельхознадзора.

Первая находилась на сельскохозяйственном участке площадью свыше 10 га, расположенном в Большой Туле. Хозяин не утруждал себя уборкой, и со временем там скопилось огромное количество бытового мусора. Мужчине выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Вторую свалку специалисты нашли в Ефремовском районе. Владелица сельхозугодий площадью более 50 га тоже не следила за своим имуществом – на участке были свалены полиэтиленовые пакеты, бутылки, пластик, доски, автомобильные покрышки, мешки и т. д. После вмешательства надзорных органов женщина расчистила участок.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Россельхознадзорнезаконная свалкасельское хозяйствоземельный участок
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ещё один объект упал в Юго-Восточном микрорайоне Тулы
Ещё один объект упал в Юго-Восточном микрорайоне Тулы
В небе над Тулой слышны громкие хлопки
В небе над Тулой слышны громкие хлопки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.