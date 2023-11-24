В преддверии Дня матери 14 тулячек получили почётный знак «Материнская слава»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

От имени главы региона Алексея Дюмина гостей и участников церемонии приветствовала министр труда и социальной защиты Тульской области Татьяна Абросимова. Она зачитала поздравительный адрес губернатора:

– Тульская область по праву гордится своими крепкими семьями, и в этом огромная заслуга мам. Вы не только заботитесь о детях, но и создаете домашний уют. Сегодня наши ребята мужественно защищают свое Отечество, свой народ. Именно вы, матери, привили им любовь к Родине, воспитали мужественными героями, настоящими сыновьями Отечества. Огромное спасибо вам за это, за самоотверженный материнский труд. За ваше терпение и доброту, любовь и заботу, которые вы дарите детям!

Татьяна Абросимова отметила, что регион уделяет большое внимание укреплению семейных ценностей, пожелала многодетным семьям здоровья, добра и взаимопонимания и вручила 14 матерям Почетным знаком Тульской области «Материнская слава».

Эта награда является высшей степенью признания регионом заслуг многодетной или приемной матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи. Почётный знак уже получили 596 многодетных матерей.