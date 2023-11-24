Сотрудники ГИБДД нашли и наказали смертельно опасного дорожного «учителя»

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле на трассе встретили смертельно опасного „учителя“». В отношении нарушителя составлены следующие административные протоколы:
- по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД занять соответствующее крайнее положение перед поворотом, или разворотом). Штраф 500 рублей;
- по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Штраф 1500 рублей;
- по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой). Предупреждение или административный штраф 500 рублей;
- по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Штраф 2 тысячи рублей.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.