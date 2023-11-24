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Сотрудники ГИБДД нашли и наказали смертельно опасного дорожного «учителя»

Сотрудники ГИБДД нашли и наказали смертельно опасного дорожного «учителя»

Очередному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с представителями закона.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле на трассе встретили смертельно опасного „учителя“». В отношении нарушителя составлены следующие административные протоколы:

  • по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД занять соответствующее крайнее положение перед поворотом, или разворотом). Штраф 500 рублей;
  • по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Штраф 1500 рублей;
  • по ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой). Предупреждение или административный штраф 500 рублей;
  • по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Штраф 2 тысячи рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор:
сегодня, в 17:05 +7
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