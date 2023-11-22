Алексей Дюмин обсудил с жителями Ясногорска вопросы благоустройства

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

С 2021 года в райцентре отремонтировали 10 дворов, 11 тротуаров, четыре прилегающих дороги и заменили ветхий водопровод на ул. Л. Толстого.

Губернатор Алексей Дюмин посетил Ясногорский район. Он осмотрел благоустроенную территорию центра города – благодаря победе в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Ясногорске реализовали проект «Луч развития».

– С 2018 года по инициативе президента Владимира Путина проводится конкурс проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Тульская область ежегодно принимает в нём активное участие. В этом году завершаются 4 проекта благоустройства, а всего за пять лет будет благоустроено 15 общественных пространств. Всё это не только меняет облик малых городов, но и даёт импульс развитию бизнеса, – сказал глава региона.

В 2021 году по поручению Алексея Дюмина началось благоустройство центральной части Ясногорска. Был облагорожен нижний городской сквер: в нём появились тротуарные дорожки, новое освещение, были установлены скамейки, урны и арт-объекты. На детской площадке на ул. Ленина установили новое спортивное и игровое оборудование, высадили деревья и кустарники.

По словам главы администрации Ясногорского района Владимира Мухина, все работы по благоустройству завершены. В центре города появилась пешеходная зона, везде установлено энергосберегающее освещение и видеонаблюдение. Есть торгово-событийная локация, зона отдыха и аллея.

Городская площадь превратилась из транзитной зоны в центр притяжения. Люди приходят сюда семьями, чтобы провести время, а предприниматели радуются наплыву покупателей в магазинах.

С 2021 года в Ясногорске привели в порядок 10 прилегающих к площади дворов, отремонтировали 4 автодороги и 11 тротуаров, а на ул. Л. Толстого заменили водопровод. Во время рабочей поездки Алексей Дюмин пообщался с жителями Ясногорска. Они поблагодарили его за реализацию проекта и обсудили с главой региона вопросы дальнейшего благоустройства города.