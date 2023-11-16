  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 17 ноября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 17 ноября

Где в Туле не будет света 17 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Калинина, 26 к. 4, 20 к. 5, 26, 26-а, 26 к. 2, 22 к. 3, 26 к. 1,
  • пер. Отбойный 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
  • ул. Н. Руднева, 9, 11,
  • ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
  • ул. Чекалина 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
  • пер. Циолковского 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
  • ул. Циолковского, 47,
  • ул. Староникитская, 84-106 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
  • ул. Оборонная 53, 57,
  • ул. Л. Толстого 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
  • ул. Староникитская, 82-а,
  • ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а, 8,
  • 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
  • ул. Вересаева, 20, 22, 26,
  • ул. Демонстрации, 27, 27 к. 1,
  • ул. Первомайская, 54,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 31,
  • пр-д Первомайский, 3-а,
  • ул. Одоевская, 50.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 21:47 +4
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат электричествогде в Туле отключат светнет светаТулгорэлектросети
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Госдумы поддержали запрет использования телефонов в школах
Депутаты Госдумы поддержали запрет использования телефонов в школах
«МамКомпания» приглашает туляков поучаствовать в семейном фотоконкурсе
«МамКомпания» приглашает туляков поучаствовать в семейном фотоконкурсе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.