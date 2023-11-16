Где в Туле не будет света 17 ноября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Калинина, 26 к. 4, 20 к. 5, 26, 26-а, 26 к. 2, 22 к. 3, 26 к. 1,
- пер. Отбойный 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
- ул. Н. Руднева, 9, 11,
- ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
- ул. Чекалина 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
- пер. Циолковского 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
- ул. Циолковского, 47,
- ул. Староникитская, 84-106 (чётн.), 79-89 (нечётн.),
- ул. Оборонная 53, 57,
- ул. Л. Толстого 16-20 (чётн.), 25-29 (нечётн.), 29-а,
- ул. Староникитская, 82-а,
- ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а, 8,
- 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
- ул. Вересаева, 20, 22, 26,
- ул. Демонстрации, 27, 27 к. 1,
- ул. Первомайская, 54,
- ул. Дмитрия Ульянова, 31,
- пр-д Первомайский, 3-а,
- ул. Одоевская, 50.