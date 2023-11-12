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На выставке-форуме «Россия» для SHAMANа водили отдельную экскурсию
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На выставке-форуме «Россия» для SHAMANа водили отдельную экскурсию

Особенно певца заинтересовала студия звукозаписи с микрофонами тульского завода «Октава».

Правительство Тульской области сообщило, что певец SHAMAN посетил стенд Тульской области на старте недели культуры выставки-форума «Россия». Там для него провели отдельную экскурсию.

Старт мероприятиям дали зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Одним из первых гостей стенда в этот день стал уроженец Новомосковска — автор и исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN).

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Для музыканта провели экскурсию. Профессиональный интерес певца вызвала студия звукозаписи с микрофонами тульского завода «Октава». Ярослав Дронов лично убедился в высоком качестве оборудования, исполнив песню «Моя Россия».

SHAMAN поблагодарил земляков за насыщенную программу: «Тула — оружейная столица России, широко известны легендарные пряники и самовары. Но главное наше богатство — люди. В чём каждый может убедиться, посетив этот стенд». 

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С 11 по 17 ноября на тульском стенде в рамках международной выставки-форума «Россия» проходит неделя культуры. Гостей стенда ждут выступления тульских коллективов, интерактивные программы, исполнение песен под тульскую гармонь, гусли, балалайку, а также мастер-классы от тульских музеев.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в Выставке принимают представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

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сегодня, в 12:20 −14
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Международная выставка РоссияэкскурсияSHAMAN
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Тульская областьМосква

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