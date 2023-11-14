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Банк России предлагает тулякам рассказать о кибермошенниках
Фото: ru.freepik.com

Банк России предлагает тулякам рассказать о кибермошенниках

Принять участие в анонимном опросе могут все желающие.

Мегарегулятор проводит онлайн опрос на тему безопасности банковских услуг и кибермошенничества. Респондентам предлагают рассказать, с какими схемами обмана они сталкивались, а также о том, насколько хорошо им знакомы правила безопасного финансового поведения.

Результаты опроса будут учтены при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.

Опрос является анонимным, он будет проходить до 30 ноября здесь.

 

сегодня, в 22:33 −2
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