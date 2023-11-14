Банк России предлагает тулякам рассказать о кибермошенниках

Мегарегулятор проводит онлайн опрос на тему безопасности банковских услуг и кибермошенничества. Респондентам предлагают рассказать, с какими схемами обмана они сталкивались, а также о том, насколько хорошо им знакомы правила безопасного финансового поведения.
Результаты опроса будут учтены при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности.
Опрос является анонимным, он будет проходить до 30 ноября здесь.