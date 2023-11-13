Эксперимент Myslo: туляк обнаружил радиоактивный цезий-137 в сушеной чернике с Wildberries

Вместе с ним Myslo провел редакционный эксперимент и выяснил, что содержится в продукции, которую предлагают нам маркетплейсы.

Маркетплейсы — выручалочки! Здесь можно найти все и даже больше, а главное — привезут быстро. Но не всегда товар качественный и безопасный. Что, например, скрывают сушеные ягоды черники? «Сушеные тараканы? Мусор?» — предположите вы. Все гораздо хуже. И опаснее, потому что «враг» этот — невидимый.

Вместе с читателем Myslo провел редакционный эксперимент. С помощью дозиметра и спектрометра мы выяснили, что содержится в ягодах, продавцы которых обещают нам здоровые почки и крепкий иммунитет.

Отзывы, которых нет

В редакцию Myslo обратился туляк Вадим Евтеев с весьма необычной историей. Его, как и десятки других людей из разных уголков страны, возмущает свободная продажа на маркетплейсах сушеной черники, зараженной радиоактивными веществами.

— При этом продавцы удаляют мои отзывы и комментарии моих знакомых под продукцией на Wildberries. А на Ozon их вовсе не публикуют (там есть премодерация отзывов. — Прим. авт.).

Под некоторыми товарами на Wildberries негативные отклики все же остались незамеченными продавцами и маркетплейсом. Все комментаторы ставят низкую оценку и пишут одно и то же: ягоды токсичны, в них — опасный радионуклид — цезий-137. Потребители из разных городов прикрепляют скриншоты и фото экранов дозиметров.

Как вообще пришло в голову проверить чернику

Оказалось, радиоактивная черника нужна Вадиму Евтееву… для поверки приборов. Туляк увлекается коллекционированием и обработкой природных камней и кристаллов.

— Для выяснения принадлежности камня к тому или иному месторождению и его безопасности требуются замеры уровня радиации. Приборы для этого нужно калибровать радиоактивными веществами. Но они запрещены. А вот в сушеной чернике содержится цезий-137, причем в таком количестве, что его активность выше, чем в любой «запрещенке»!

Вадим показал нам скриншот с приложения прибора, которым замерял сушеные ягоды дома:

Пики цезия-137, отмеченные на приборе. В норме такого в продукте быть не должно.

Рубрика «Эксперименты!»

Вместе с Вадимом Евтеевым Myslo решил провести эксперимент прямо в редакции. Мужчина предоставил нам дозиметры: Radiacode-101 и AtomFast 8850. Мы, в свою очередь, заказали чернику на Wildberries и OZON.

Ниже приведем замеры самой крупной упаковки, заказанной на Wildberries (скриншоты отзывов на данный продукт вы как раз видите выше. — Прим. авт.).

Мы поднесли к пакету быстро реагирующий прибор AtomFast 8850. Помещенный на запечатанный пакет с черникой дозиметр сразу показал превышение — 3 мкР/ч.

Второй прибор — Radiacode-101 — предназначен для более детального исследования. Потребовалось оставить его на сутки в изолированном помещении, чтобы снять показатели общего радиационного фона в редакции (без черники в помещении).

На следующий день мы положили прибор, защищенный полиэтиленовым пакетом, в пластиковый стакан с размолотой в кофемолке черникой.





Для чистоты эксперимента оставили прибор в чернике на несколько дней.

Оранжевая диаграмма — скачок, зафиксированный в редакции.

Произведенные замеры показали активность 410 Беккерелей (Бк), что более чем в 4 раза превышает рекомендованные нормы для данного количества ягод.

При наложении диаграммы «ягодного» спектра на собственный фон редакции спектральные изменения, привносимые опасным радионуклидом, становятся еще заметнее.

Вот видео распаковки того самого пакетика с Wildberries:

Эхо Чернобыля

Откуда в чернике цезий-137? Его выброс в окружающую среду происходит в основном в результате ядерных испытаний и аварий на предприятиях атомной энергетики. Здесь мы можем только предполагать, что черника была собрана в загрязненной Чернобыльской зоне.

— Полагаю, что оптовики скупают ягоду в деревнях, по которым прошлось радиоактивное облако Чернобыля. Затем чернику сушат и фасуют, — предполагает Вадим Евтеев. — По исследованиям то количество радиоактивного изотопа цезия, который мы можем получить, употребив несколько граммов сушеной черники, останется в организме минимум на полгода!

Скандал с черникой — не первый

Еще в 2008 году СМИ писали о чернике, которую продавали на московских рынках и развалах вдоль трасс. Столичные санитарные врачи устраивали на продавцов облавы и арестовывали тонны зараженных радионуклидами ягод.

— В основном это черника, завезенная из районов Украины и Белоруссии, в свое время попавших в зону воздействия радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, — писали «Известия» и резюмировали: уровень радиации в некоторых партиях продуктов превышает норму в 100 и более раз.

Еще в те годы журналисты заметили: радиоактивные ягоды и грибы поступают на городские рынки каждое лето. Везут вредную ягоду главным образом из Украины, Белоруссии, Тверской, Архангельской, Тамбовской, Псковской, Владимирской, Липецкой и Брянской областей, которые подверглись воздействию радиации после аварии на Чернобыльской АЭС.

Проблема тянется несколько десятилетий, только бабушек на трассе сменили маркетплейсы.

Последняя публикация по этой теме в СМИ от прошлого года гласит: хорошенько впитывает в себя цезий-137 не только черника, но и клюква, брусника и голубика.

Радиоактивную чернику по внешнему виду и вкусу невозможно отличить от здоровой ягоды. Роспотребнадзор советовал всем покупать ее только на официальных рынках и ярмарках. Например, Рязанский Роспотребнадзор заверял, что перед поступлением в продажу чернику подвергают обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Ягоду проверяют на содержание нитратов и радионуклидов, а после этого выдают специальную справку установленного образца.

Интересно, а перед реализацией на маркетплейсы индивидуальные предприниматели отправляют собранные ягоды в Роспотребнадзор?

Народное расследование

Пока этот материал готовился к публикации, история заинтересовала многих неравнодушных людей из разных уголков России. В частности, потребителей на маркетплейсах разозлило, что продавцы начали обвинять их самих в фальсификации результатов исследования.

Дошло до того, что одна из компаний обновила фото на OZON, сделав хороший маркетинговый ход. На первый взгляд.

Если приглядеться, то на экране можно увидеть режим поиска, который ищет внезапные всплески фона и природные или техногенные очаги. Это как прислать собеседнику фото телефона, тайно поставленного в режим полета, с претензией: «Ты мне не звонил».



Покупатели нашли странности и в декларации о соответствии. Так, в документах указан адрес испытательной лаборатории, где проводились замеры: Московская область, город Домодедово, деревня Голубино, дом 1, строение 2.

На Яндекс.Картах это частный дом в коттеджном поселке. Не очень-то похоже, что здесь есть лаборатория, где исследуют и выписывают сертификаты на пищевую продукцию. В сети нашлись добровольцы, которые доехали до Голубино, нашли дом № 1 и сфотографировали. Все бы ничего, но строения 2 — не нашли. Как нам позже сообщили в администрации территориального округа Домодедово, такого адреса физически не существует. Нет и его на сайте налоговой.

Между тем производители продолжают писать идентичные комментарии, как под копирку.

Фраза «проверка оборудованием домашнего использования — это выбор каждого» — звучит, как издевка.

А здесь не до шуток: накопление радиоактивного цезия-137 может привести к онкозаболеваниям. По статистике Минздрава, только за девять месяцев этого года у более 4,8 тыс. жителей Тульской области обнаружена онкология, 206 из них — в возрасте до 40 лет.

— Постоянное употребление продуктов с повышенным содержанием радиоактивных веществ может привести к нарушению работы щитовидной железы, онкологическим заболеваниям, снижению общей сопротивляемости организма, — говорят в Роспотребнадзоре.

«Осуществлять контроль уличных развалов не уполномочены»

Вот что ответили в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области на запрос Myslo.

— За период с 2019 по 2022 год и истекший период 2023 года на базе АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовано 35 образцов ягод на содержание радионуклидов в порядке государственного контроля, социально-гигиенического мониторинга дикорастущих ягод на территории Тульской области и по производственному контролю. Отклонений от нормативных показателей не установлено.

Управление не уполномочено осуществлять контроль за продукцией, реализуемой в местах несанкционированной торговли: вдоль трасс, уличных развалов и т. д. На рынках и ярмарках к продаже дикорастущие ягоды непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы контроля качества, при которой определяется содержание радионуклидов.

При проведении государственного надзора, в ходе которого устанавливается факт оборота ягод, не соответствующих по содержанию радионуклидов, в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя возбуждается дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Штрафы такие: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юрлиц — от 300 тыс. до 600 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой, приостанавливается оборот продукции с дальнейшей утилизацией, проводятся мероприятия по недопущению попадания на потребительский рынок данной продукции.

Исследования продукции проводятся на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Содержание цезия-137 не должно превышать в свежих дикорастущих ягодах 160 Бк/кг, в сушенных ягодах — 800 Бк/кг.

По мнению Вадима Евтеева, действующие СанПиНы и нормы — копия норм советского времени, когда еще не было массового сбора и реализации ягод.

— Они регламентированы для местного жителя, который пошел в лес, собрал ягоду, раз в год испек пирог. Но мы говорим о реализации ягоды в упаковке, в сушеном концентрированном виде, о производстве. Эти нормы со времен СССР ни разу не менялись, — отметил Вадим Евтеев.

Отметим, что в редакции мы замеряли 242 г сушеной черники. И дозиметр показал 410 Бк. Таким образом, наш собеседник прав, утверждая, что даже по действующим нормам радиоактивность продукта зашкаливает.

— Достоверные сведения по содержанию радионуклидов могут предоставить только аккредитованные лаборатории, использующие специальные методики определения радиоактивного загрязнения с минимальными погрешностями. Граждане имеют право обратиться в Управление с заявлением о фактах реализации продукции, не соответствующей требованиям нормативной документации, указав полную информацию о продавце и продукции. Заявление, в соответствии с законодательством, будет рассмотрено в установленные законом сроки, — ответил Роспотребнадзор.

Что ж, надеемся, что данная публикация вполне сойдет за официальное обращение. Весь натуральный материал мы готовы предоставить.

Во время подготовки данной статьи мы написали запрос представительнице одной из компаний, реализующей ягоды. Ответа мы не получали несколько недель. Тем временем в чате дозиметристов появились другие представители компании, которые заверили: партию «радиоактивной черники» снимут с продажи.

А вот на горячей линии фирмы говорят так:

— Продукция пользуется спросом давно. На складе продукция присутствует. В первый раз слышу, чтобы ее хотели снимать с продажи. Поставщик проверенный. Все из экологически чистых мест. Все проверяется, все смотрится. Ни о какой радиации не может идти и речи.

А накануне выхода новости, 12 ноября, нам пришел ответ от представителей одной из компаний. Это их оператор говорил об «экологически чистой продукции».

Мы проверили маркетплейсы и сайт компании. Чернику действительно сняли с реализации. Но это только одна компания.