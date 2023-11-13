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Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области

Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий

Рассказываем, какие предприятия набирают сотрудников.

16 ноября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия различных сфер. Открытый отбор позволяет каждому пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Работодатели готовы предложить более 250 вакантных рабочих мест. Среди вакансий:

  • фрезеровщик,
  • вальцовщик,
  • резчик горячего металла,
  • стропальщик,
  • электрогазосварщик,
  • овощевод,
  • агроном,
  • судебный пристав,
  • инженер,
  • специалист (в различных отраслях),
  • кладовщик,
  • распределитель работ,
  • машинист-крановщик,
  • тракторист,
  • слесарь-ремонтник,
  • слесарь механосборочных работ,
  • слесарь по ремонту автомобилей,
  • слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
  • электромонтер и др.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • ООО «АгроГриб»;
  • Управление федеральной службы судебных приставов;
  • ООО «Миус»;
  • ООО «Хартия»;
  • ООО «Тепличный комплекс „Тульский“»;
  • ООО «ТПЗ-Сервис»;
  • ЗАО «Тула-бетон»;
  • Тульский завод резиновых технических изделий;
  • ООО «Спецтрансмонолит-Т»;
  • Металлопрокатный завод;
  • АО «Индустрия Сервис»;
  • АО «Тандер»;
  • АО «Тулачермет»;
  • АО «Тулажелдормаш»;
  • АО «Газпром газораспределение Тула»;
  • Сервисный центр города Тулы.

Открытый отбор состоится 16 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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