Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области

16 ноября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия различных сфер. Открытый отбор позволяет каждому пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.

Работодатели готовы предложить более 250 вакантных рабочих мест. Среди вакансий:

фрезеровщик,

вальцовщик,

резчик горячего металла,

стропальщик,

электрогазосварщик,

овощевод,

агроном,

судебный пристав,

инженер,

специалист (в различных отраслях),

кладовщик,

распределитель работ,

машинист-крановщик,

тракторист,

слесарь-ремонтник,

слесарь механосборочных работ,

слесарь по ремонту автомобилей,

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,

электромонтер и др.

В программе открытого отбора предприятия:

ООО «АгроГриб»;

Управление федеральной службы судебных приставов;

ООО «Миус»;

ООО «Хартия»;

ООО «Тепличный комплекс „Тульский“»;

ООО «ТПЗ-Сервис»;

ЗАО «Тула-бетон»;

Тульский завод резиновых технических изделий;

ООО «Спецтрансмонолит-Т»;

Металлопрокатный завод;

АО «Индустрия Сервис»;

АО «Тандер»;

АО «Тулачермет»;

АО «Тулажелдормаш»;

АО «Газпром газораспределение Тула»;

Сервисный центр города Тулы.

Открытый отбор состоится 16 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.