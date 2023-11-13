Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий

16 ноября Центр занятости населения приглашает туляков принять участие в ярмарке трудоустройства на предприятия различных сфер. Открытый отбор позволяет каждому пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке.
Работодатели готовы предложить более 250 вакантных рабочих мест. Среди вакансий:
- фрезеровщик,
- вальцовщик,
- резчик горячего металла,
- стропальщик,
- электрогазосварщик,
- овощевод,
- агроном,
- судебный пристав,
- инженер,
- специалист (в различных отраслях),
- кладовщик,
- распределитель работ,
- машинист-крановщик,
- тракторист,
- слесарь-ремонтник,
- слесарь механосборочных работ,
- слесарь по ремонту автомобилей,
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
- электромонтер и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- ООО «АгроГриб»;
- Управление федеральной службы судебных приставов;
- ООО «Миус»;
- ООО «Хартия»;
- ООО «Тепличный комплекс „Тульский“»;
- ООО «ТПЗ-Сервис»;
- ЗАО «Тула-бетон»;
- Тульский завод резиновых технических изделий;
- ООО «Спецтрансмонолит-Т»;
- Металлопрокатный завод;
- АО «Индустрия Сервис»;
- АО «Тандер»;
- АО «Тулачермет»;
- АО «Тулажелдормаш»;
- АО «Газпром газораспределение Тула»;
- Сервисный центр города Тулы.
Открытый отбор состоится 16 ноября с 14.00 до 16.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.