  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

На фоне регулирования рынка ипотечного кредитования спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой.

До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%). 

«За последний месяц на фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора доля сделок с господдержкой стала заметно больше. Учитывая все сложившиеся на рынке факторы, на сегодняшний день одни из самых доступных и выгодных условий кредитования действуют именно по льготным программам. В четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой. Мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 трлн рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:05
Другие статьи по темам
Люди
Сергей Бабин
Прочее
ВТБ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий
Более 250 рабочих мест: туляков приглашают на крупную ярмарку вакансий
«Ростелеком» предложил гостям международной выставки «Россия» интерактивное путешествие по Тульской области
«Ростелеком» предложил гостям международной выставки «Россия» интерактивное путешествие по Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.