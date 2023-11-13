В 2023 году впервые более половины продаж ипотеки придется на господдержку

До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%).

«За последний месяц на фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора доля сделок с господдержкой стала заметно больше. Учитывая все сложившиеся на рынке факторы, на сегодняшний день одни из самых доступных и выгодных условий кредитования действуют именно по льготным программам. В четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой. Мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 трлн рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.