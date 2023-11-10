В Тульской области учредили стипендию имени Дмитрия Коноплева

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Её будут получать студенты ТулГУ, достигшие особых успехов в научно-исследовательской деятельности в области высокоточных систем и комплексов.

10 ноября первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».

Мероприятие объединило на одной площадке ведущих экспертов высокотехнологичных отраслей, молодых специалистов, студентов и школьников, делающих первые шаги в научно-исследовательской деятельности.

На заседании вручили премии имени Николая Макаровца представителям предприятий страны, которые создают изделия военного и гражданского назначения.

«За прошедшие годы авторитет этой премии среди оборонщиков всех категорий существенно возрос, а география лауреатов постоянно увеличивается», — отметил Вячеслав Федорищев.

Первые места в номинациях «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» и «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» присуждены авторским коллективам АО «НПО „СПЛАВ“ им. А. Н. Ганичева». Лауреатом премии имени Н. А. Макаровца в номинации «За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции» также стал представитель «СПЛАВа». Ещё один сотрудник предприятия удостоен звания заслуженного ветерана отрасли.

Кроме того, по инициативе тульских оружейников и при поддержке холдинга «Технодинамика» учреждена стипендия имени Дмитрия Коноплева. Её будут получать студенты ТулГУ, достигшие особых успехов в научно-исследовательской, изобретательской, рационализаторской и практической деятельности в области высокоточных систем и комплексов.

Вячеслав Федорищев отметил, что учреждение стипендии — это очередной шаг наших оборонщиков по поддержке молодых учёных, конструкторов, инженеров и укрепления кадрового потенциала российского ОПК.