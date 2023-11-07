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В Ефремове незаконно работал детский лагерь
Фото из архива Myslo

В Ефремове незаконно работал детский лагерь

Тульский Роспотребнадзор выяснил, что детский лагерь Summer On не состоит реестре организаций отдыха детей и нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

Роспотребнадзор обнаружил в паблике соцсети «ВКонтакте» информацию об организации отдыха в летнем лагере Summer On. На странице продавались летние путевки для детей 7-13 лет. Лагерь работал в молодежно-подростковом центре «Октябрьский» в Ефремове. 

Как выяснилось, лагерь не состоял в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления. Индивидуальные предприниматели не направляли информацию о заездах детей, режиме работы лагеря и о количестве детей, что нарушает санитарно-эпидемиологические требования. 

Суд удовлетворил иск в отношении ИП Бартеневой И. В. и ИП Свинобой К. В. о признании незаконной деятельности по организации лагеря с дневным пребыванием.

Автор:
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сегодня, в 13:32 0
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