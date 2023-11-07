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Тульские фигуристки вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию

Тульские фигуристки вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию

Поздравляем наших спортсменок!

С 3 по 6 ноября в Москве прошли Всероссийские соревнования по синхронному катанию «Кубок мечты». Тульскую область представили воспитанники региональной Федерации фигурного катания — команды «Танаис» и «Танаис-2».

Команда «Танаис» вошла в десятку сильнейших, заняв девятое место по программе КМС. «Танаис-2» — седьмое место по программе первого спортивного разряда.

Тренируются спортсмены под руководством И. Ю. Назаровой, А. А. Чичковой, В. Н. Измагилова.

 

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