Тульские фигуристки вошли в десятку сильнейших на Всероссийских соревнованиях по синхронному катанию

С 3 по 6 ноября в Москве прошли Всероссийские соревнования по синхронному катанию «Кубок мечты». Тульскую область представили воспитанники региональной Федерации фигурного катания — команды «Танаис» и «Танаис-2».

Команда «Танаис» вошла в десятку сильнейших, заняв девятое место по программе КМС. «Танаис-2» — седьмое место по программе первого спортивного разряда.

Тренируются спортсмены под руководством И. Ю. Назаровой, А. А. Чичковой, В. Н. Измагилова.

Читайте также по теме:

Как в Тульской области растят будущих звезд фигурного катания