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Туляки предпочитают читать книги, а не слушать 

Туляки предпочитают читать книги, а не слушать 

Публикуем результаты очередного опроса портала SuperJob.

76% туляков предпочитают книги читать, а не слушать. Аудиокниги выбирают 16% респондентов.

Отечественных авторов горожане предпочитают чуть чаще, чем зарубежных: 36% против 30% соответственно. Каждый третий затруднился с ответом, считая, что главное в книге не это.

Самый популярный жанр книг у горожан — фэнтези, его любят 33% опрошенных. Второе место делят детективы и научно-популярная литература (по 28%). На третьем месте — классика (24%). В топ-5 — исторические романы (20%) и книги о приключениях (16%). Литература по психологии нравится 14%. Деловую литературу предпочитают 11%. Триллеры любят 9%. Философскую, религиозную, эзотерическую литературу выбирают 8% опрошенных, любовные романы — 6%, нон-фикшн — 3%.

Женщины любят сам процесс чтения больше мужчин (81 и 71% соответственно). Мужчины чаще женщин отдают предпочтение фэнтези, научпопу и бизнес-литературе. Женщины же чаще читают детективы, классику, литературу по психологии и любовные романы.

Среди респондентов до 34 лет больше всего поклонников зарубежных авторов (52%), среди опрошенных старше 45 лет — российских (47%). Те, кто моложе, больше любят фэнтези, научпоп, триллеры и психологическую литературу. Зрелые горожане чаще читают исторические и приключенческие романы.

Фотограф:
сегодня, в 11:05 0
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