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Названы вакансии для туляков с зарплатой до 400 000 рублей

Названы вакансии для туляков с зарплатой до 400 000 рублей

Публикуем рейтинг.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в начале месяца в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность коммерческого директора.

Топ-10 выглядит так:

  1. Коммерческий директор — от 250 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87360780
  2. Менеджер по продажам новостроек — от 80 000 до 350 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88440510
  3. Главный бухгалтер — от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88390400
  4. Менеджер по работе с клиентами — от 150 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88810423
  5. Коммерческий директор — от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88437493
  6. Программист 1С (Ведущий программист 1С) — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79003376
  7. Коммерческий директор — от 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85781340
  8. Финансовый директор — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88558582
  9. Директор группы дилерских центров — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88602032
  10. Программист 1С — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88739664

За последний месяц в Тульской области открыто более 12 200 вакансий, из них 3100 с заработной платой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из профобластей «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес» и «Металлургия, металлообработка».

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