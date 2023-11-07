Названы вакансии для туляков с зарплатой до 400 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в начале месяца в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность коммерческого директора.

Топ-10 выглядит так:

Коммерческий директор — от 250 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87360780 Менеджер по продажам новостроек — от 80 000 до 350 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88440510 Главный бухгалтер — от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88390400 Менеджер по работе с клиентами — от 150 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88810423 Коммерческий директор — от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88437493 Программист 1С (Ведущий программист 1С) — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79003376 Коммерческий директор — от 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85781340 Финансовый директор — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88558582 Директор группы дилерских центров — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88602032 Программист 1С — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88739664

За последний месяц в Тульской области открыто более 12 200 вакансий, из них 3100 с заработной платой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из профобластей «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес» и «Металлургия, металлообработка».