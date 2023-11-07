Названы вакансии для туляков с зарплатой до 400 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в начале месяца в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность коммерческого директора.
Топ-10 выглядит так:
- Коммерческий директор — от 250 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87360780
- Менеджер по продажам новостроек — от 80 000 до 350 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88440510
- Главный бухгалтер — от 250 000 до 300 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88390400
- Менеджер по работе с клиентами — от 150 000 до 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88810423
- Коммерческий директор — от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88437493
- Программист 1С (Ведущий программист 1С) — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79003376
- Коммерческий директор — от 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85781340
- Финансовый директор — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88558582
- Директор группы дилерских центров — от 200 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88602032
- Программист 1С — от 200 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88739664
За последний месяц в Тульской области открыто более 12 200 вакансий, из них 3100 с заработной платой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из профобластей «Розничная торговля», «Автомобильный бизнес» и «Металлургия, металлообработка».