Туляк отнял у сестры телефон, угрожая ножом и табуреткой

Фото Артема Жильцова

Ранее судимый за разбой и кражу мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

Прокуратура Щекино поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ранее он уже был судим за разбой и кражу.

Инцидент в Щекино случился в прошлом году в квартире злоумышленника. Ночью 27 июля мужчина, вооружившись табуретом и предметом, похожим на нож, требовал у проживающей с ним 34-летней сестры ее мобильный телефон. Он был пьян и угрожал женщине расправой.

Сестра подсудимого испугалась и отдала ему телефон. Мужчина ушел с мобильным, распорядившись им по своему усмотрению.

– С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.