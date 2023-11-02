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Туляк отнял у сестры телефон, угрожая ножом и табуреткой
Фото Артема Жильцова

Туляк отнял у сестры телефон, угрожая ножом и табуреткой

Ранее судимый за разбой и кражу мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима.

Прокуратура Щекино поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Ранее он уже был судим за разбой и кражу.

Инцидент в Щекино случился в прошлом году в квартире злоумышленника. Ночью 27 июля мужчина, вооружившись табуретом и предметом, похожим на нож, требовал у проживающей с ним 34-летней сестры ее мобильный телефон. Он был пьян и угрожал женщине расправой.

Сестра подсудимого испугалась и отдала ему телефон. Мужчина ушел с мобильным, распорядившись им по своему усмотрению.

– С учетом позиции гособвинителя суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима,  рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:01 0
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