Тульские кикбоксеры завоевали медали на международном турнире

Фото с сайта минспорта Тульской области.

Организаторы отмечают, что это спортивное событие по уровню сравнимо с чемпионатом мира.

С 25 по 28 октября в Раменском прошел международный турнир по кикбоксингу «Открытый чемпионат стран ШОС». В нем приняли участие более 700 спортсменов из 50 субъектов РФ и 16 стран, среди которых Азербайджан, Алжир, Афганистан, Беларусь, Болгария, Грузия, Иран, Италия, Индия, Китай, Киргизия, Молдавия.

Соревнования прошли в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные композиции.

Российская команда заняла первое место в общем медальном зачете, завоевав 416 медалей: 146 золотых, 119 серебряных и 151 бронзовых. Второе место в общем медальном зачете заняли белорусы, третье место — у спортсменов из Индии.

— Это спортивное событие по уровню, значимости и актуальности сравнимо с чемпионатом мира, — говорит Бату Хасиков, Глава Республики Калмыкия, председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. — Свое участие в нем подтвердили спортсмены более чем из десяти стран мира. Это говорит о востребованности альтернативных международных соревнований. Федерация кикбоксинга России намерена продолжать развитие международной деятельности для создания новых возможностей для спортсменов.

Тульские спортсмены показали отличные результаты:

1 место — Алина Гиясова,

2 место — Ирина Зеленова,

3 место — Артём Дьячков.

Также Алина Гиясова выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Спортсменов тренирует Абдулазиз Малаалиев.