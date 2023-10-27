Музей-усадьба «Ясная Поляна» опубликовала график работы на ноябрьских праздниках

В праздничные дни ноября музей-усадьба «Ясная Поляна» работает по следующему графику:
- 4, 5 и 6 ноября экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).
Вход на территорию заповедника возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет в терминалах у входа в музей.
7 ноября территория музея будет закрыта для посещения.
Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, график работы филиалов в праздничные дни также изменится:
- Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека будет работать 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00. 7 ноября — выходной день.
- Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 4 и 6 ноября с 11.00 до 19.00, 5 ноября — с 10.00 до 18.00. 7 ноября — выходной день.
- Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) работает 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 17.00. 7 ноября — выходной день.
- Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне работает 4, 5, 6, 7 ноября с 9.00 до 17.00.
- Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 4, 5 и 6 ноября с 10.00 до 16.30. 7 ноября — выходной день.
- Усадьба Никольское-Вяземское работает 4, 5 и 6 ноября с 9.00 до 16.00. 7 ноября — выходной день.