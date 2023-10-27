Музей-усадьба «Ясная Поляна» опубликовала график работы на ноябрьских праздниках

Фото Алексея Пирязева.

В праздничные дни ноября музей-усадьба «Ясная Поляна» работает по следующему графику:

4, 5 и 6 ноября экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

Вход на территорию заповедника возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет в терминалах у входа в музей.

7 ноября территория музея будет закрыта для посещения.

Как сообщает пресс-служба музея-усадьбы, график работы филиалов в праздничные дни также изменится: