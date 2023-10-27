Туляк пойдет под суд за фотографию Гитлера в «Бессмертном полку»

Фото из архива Myslo.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за демонстрирование нацистской символики.

В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя региона. Он обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Установлено, что 14 июня 2021 года туляк со своего аккаунта в одной из социальных сетей разместил фотографию, на которой якобы один из участников шествия «Бессмертный полк» несет штендер с портретом Гитлера. Этот снимок мужчина смонтировал.

— Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, других людей, испытывающих чувство уважения к военному поколению, сражавшемуся за Родину и победившему фашизм, данный факт является оскорблением их памяти, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Отметим, что ранее туляк уже привлекался к административной ответственности за демонстрирование нацистской символики.

Уголовное дело направлено в Тульский областной суд.