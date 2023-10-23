В Туле по ряду адресов бесплатно раздадут воду

Ранее Myslo сообщал, что 24 октября с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- мкр. Левобережный, ул. А. Шипунова, 1-а («Глобус»), ул. А. Шипунова, 5 («Леруа Мерлен»),
- ЖК Суворовский,
- ВНС Рязанская,
- мкр. Юго-Восточный,
- деревня Старо-Басово: ул. Славянская, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, «Инмарко»,
- п. Басово-Прудный.
Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе.
Администрация Тулы осуществит подвоз воды социально-значимым объектам. Также с 10.00 до 17.00 по адресам бесплатно будут работать автоматы по выдаче воды:
- п. Басово, ул. Центральная, д. 18;
- ул. Аркадия Шипунова, д. 42;
- ул. Ак. Насоновой, 9-а.