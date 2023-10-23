  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле по ряду адресов бесплатно раздадут воду - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле по ряду адресов бесплатно раздадут воду
Фото из архива Myslo.

В Туле по ряду адресов бесплатно раздадут воду

Это связано с ремонтом водовода.

Ранее Myslo сообщал, что 24 октября с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • мкр. Левобережный, ул. А. Шипунова, 1-а («Глобус»), ул. А. Шипунова, 5 («Леруа Мерлен»),
  • ЖК Суворовский,
  • ВНС Рязанская,
  • мкр. Юго-Восточный,
  • деревня Старо-Басово: ул. Славянская, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, «Инмарко»,
  • п. Басово-Прудный.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе.

Администрация Тулы осуществит подвоз воды социально-значимым объектам. Также с 10.00 до 17.00 по адресам бесплатно будут работать автоматы по выдаче воды:

  • п. Басово, ул. Центральная, д. 18;
  • ул. Аркадия Шипунова, д. 42;
  • ул. Ак. Насоновой, 9-а.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
раздача водыТулагорводоканал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле автомобилист «заблокировал» ремонт крыши девятиэтажного дома
В Туле автомобилист «заблокировал» ремонт крыши девятиэтажного дома
Николай Воробьев: «Роль библиотеки в школе невозможно переоценить»
Николай Воробьев: «Роль библиотеки в школе невозможно переоценить»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.