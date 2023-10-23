В Туле по ряду адресов бесплатно раздадут воду

Фото из архива Myslo.

Это связано с ремонтом водовода.

Ранее Myslo сообщал, что 24 октября с 10.00 будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

мкр. Левобережный, ул. А. Шипунова, 1-а («Глобус»), ул. А. Шипунова, 5 («Леруа Мерлен»),

ЖК Суворовский,

ВНС Рязанская,

мкр. Юго-Восточный,

деревня Старо-Басово: ул. Славянская, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, «Инмарко»,

п. Басово-Прудный.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами на водоводе.

Администрация Тулы осуществит подвоз воды социально-значимым объектам. Также с 10.00 до 17.00 по адресам бесплатно будут работать автоматы по выдаче воды: