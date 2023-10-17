В Ясногорске отремонтировали 16-километровый участок важной региональной дороги

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник проинспектировал автомобильную дорогу «Новое Клейменово – Ясногорск – Мордвес», которая соединяет Ясногорск с федеральными трассами М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Участок длиной более 16 км был отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

– В текущем году протяженность отремонтированных дорог Тульской области составит порядка 350 километров. Выполнение работ по объектам составляет 95%. Эта дорога – самый масштабный из отремонтированных объектов в рамках нацпроекта в 2023 году, – сказал министр.

При ремонте применялась асфальтобетонная смесь, изготовленная по современной методологии Маршалла – она позволяет продлить срок службы дорожного покрытия и сэкономить бюджетные средства. Помимо асфальтового полотна, на участке обновлены остановочные павильоны, дорожные знаки и ограждение.

Также в Ясногорске капитально отремонтировали автодорогу на ул. Победы. Она связывает обновленный участок дороги с центром города. Участок протяженностью около 1,2 км готов на 98%. На всех этапах работы контролировались местными жителями.