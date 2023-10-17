Жители Щекино: «Наши 35 домов с 12 октября и до сих пор без отопления»

Люди возмущены тем, что накануне администрация района отчиталась об устранении аварии, а тепло в дома так и не пришло.

Проблема с отоплением в Щекино, где оказались отключены от тепла 35 многоквартирных домов, в понедельник стала предметом обсуждения на оперативном совещании правительства, которое проводил губернатор Алексей Дюмин.

«Опрессовка показала, что всё нормально. Но позже мы вскрыли сети и обнаружили большую коррозию. Решили переложить 70 погонных метров, чтобы не было аварии в зимний период. 15 октября в 8.05 мы приступили к ремонту. Сегодня в 5.50 дали тепло», – заявил глава администрации Щекинского района Александр Гамбург и добавил, что на объекте всю ночь работали 15 человек.

Однако сегодня, 17 октября в редакцию Myslo обратилась жительница Щекино Анна Никитина. По ее словам, в домах отопление пропало еще 12 октября. Сегодня ничего не изменилось.

«Я крайне возмущена обманом! У нас с 12 октября нет отопления. Отключены 35 домов в Щекино. А глава утверждает, что сутки не было отопления, и вчера утром оно было запущено. В школе уроки даже сокращены до 30 минут, потому что холодно!», – рассказала Анна.

По словам женщины, изначально жителям говорили, что отопление отключено из-за аварии на ТЭЦ, а информация о перекладке труб появилась только в понедельник.

«Перезапуск остановили: что-то на трассе пошло не так. Он состоится завтра в первой половине дня – такова последняя информация, которую предоставила во вторник управляющая компания», – добавила Анна.

Кстати, в понедельник Алексей Дюмин попросил прокурора области Александра Грицаенко дать оценку действиям ответственных должностных лиц.