Корова Атлантида в Туле: в Советском районе появился новый арт-объект

Фото Алексея Пирязева

Корова появилась благодаря творческому замыслу команды центра культурного развития «Витраж». Директор организации Татьяна Власова рассказала, что название нового арт-объекта выбрано по одноименной детской сказке «Корова Атлантида» писателя Олега Кургузова.

Арт-объект символизирует творческий подход к жизни. Наряды корове к разным праздникам и событиям добавят эмоций прохожим и участникам центра развития. На корову можно взбираться и детям, и взрослым.

«Таких арт-объектов в Туле пока нет, поэтому наша Корова Атлантида будет, безусловно, привлекать внимание горожан и гостей города, а нашему центру „Витраж“ добавит популярности и сделает входную группу узнаваемой. Дело в том, что вход в наш центр зажат между двумя продуктовыми магазинами. Их видят всегда, а нас подолгу ищут, приходится объяснять, как найти нашу дверь», — рассказывает Татьяна.