  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Корова Атлантида в Туле: в Советском районе появился новый арт-объект - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Корова Атлантида в Туле: в Советском районе появился новый арт-объект
Фото Алексея Пирязева

Корова Атлантида в Туле: в Советском районе появился новый арт-объект

Посмотреть и сфотографироваться с парнокопытным можно на ул. Фёдора Смирнова, 5, корп. 2.

Корова появилась благодаря творческому замыслу команды центра культурного развития «Витраж». Директор организации Татьяна Власова рассказала, что название нового арт-объекта выбрано по одноименной детской сказке «Корова Атлантида» писателя Олега Кургузова.

PAV-7995.jpg

Арт-объект символизирует творческий подход к жизни. Наряды корове к разным праздникам и событиям добавят эмоций прохожим и участникам центра развития. На корову можно взбираться и детям, и взрослым.

«Таких арт-объектов в Туле пока нет, поэтому наша Корова Атлантида будет, безусловно, привлекать внимание горожан и гостей города, а нашему центру Витраж добавит популярности и сделает входную группу узнаваемой. Дело в том, что вход в наш центр зажат между двумя продуктовыми магазинами. Их видят всегда, а нас подолгу ищут, приходится объяснять, как найти нашу дверь», — рассказывает Татьяна.

PAV-8000.jpg

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
арт-объект

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»
Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»
Тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»
Тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.