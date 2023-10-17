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Тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тульские легкоатлеты успешно выступили на «Шиповке юных»

Наши спортсмены показали хорошие результаты.

С 10 по 17 октября в Адлере прошли Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Об этом сообщает минспорт Тульской области.

Среди юношей и девушек до 16 лет команда СШОР «Легкая атлетика» из Тулы заняла первое место в эстафете 4×100 м с результатом 45,32 с.
В ее составе выступили Кирилл Комиссаров, Дмитрий Яковлев, Николай Макарчев, Артем Рянов.

Тренируются ребята под руководством Веселовой С. Ю., Рощупкиной Н. Н., Маринова А. В., Нововой В. Н., Животовой И. В.

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Команда девушек стала третьей в данном виде программы, показав результат 50,66 с. Ее представили Дарья Гончарова, Виктория Пирогова, Олеся Герасимова.

Тренируются легкоатлетки под руководством Веселовой С. Ю., Маринова А. В., Бакина Г. М., Елистратовой И. А.

Среди девушек 2012–2013 годов рождения сборная команда СШОР «Лёгкая атлетика» в составе Кристины Козляниновой, Арины Рассадкиной, Ксении Черных, Ксении Лебедик, Ксении Макаровой стала бронзовым призёром соревнований.

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