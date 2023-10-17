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В пос. Петровском к концу месяца спилят 11 сухих деревьев
Фото из архива Myslo

В пос. Петровском к концу месяца спилят 11 сухих деревьев

Алексей Дюмин на еженедельном совещании поручил местным чиновникам заняться этой проблемой.

Жители дома № 1 по ул. Петровской в Туле пожаловались губернатору на аварийные деревья — одно из них упало и повредило два автомобиля. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, весной в Петровском уже удаляли аварийные деревья.

Тополя, на которые пожаловались жители, засохли минувшим летом. Чтобы подобные ситуации не повторились, в поселке до 30 октября планируют спилить 11 сухих деревьев.

Алексей Дюмин поручил главам администраций вместе с управляющими компаниями обследовать высокие деревья вблизи общественных пространств, детских и спортивных площадок. Все аварийные деревья должны быть кронированы или удалены.

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Место
Тулапоселок Петровский

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