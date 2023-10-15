Эксперты назвали стоимость строительства дома в России

Средняя стоимость строительства индивидуального жилого дома по России сейчас составляет 7 012 798 рублей. Об этом свидетельствуют данные блока аналитики, который запущен в рамках суперсервиса для ИЖС строим.дом.pф.

«Данные сформированы на основе статистики по 937 проектам домов», – уточнил Александр Лукьянов.

Средняя площадь проекта дома по России, исходя из данных сервиса, составляет 142 кв. м. Больше всего домов площадью от 100 до 150 кв. м.

Самый дорогой проект — частный дом площадью 454 кв. м. и стоимостью 42,3 млн рублей, самый дешевый — дом на 36 кв. м. по цене около 1,6 млн рублей. Самый маленький проект по площади — 28 кв. м. (из SIP-панелей), а самый большой — 597 кв. м. (CLT-панели).

«Миллионы российских семей хотят жить в собственном доме, особенно если этот дом выполнен в соответствии с современными архитектурными решениями. Однако спрос, помимо прочего, сдерживается еще и дефицитом информации о необходимых для этого затратах, о том какие площади и материалы чаще всего предлагаются на рынке», — сказал Александр Лукьянов. Он добавил, что информация об этом имеется на сайте дом.рф.

Чаще всего (со значительным отрывом) покупателям предлагаются дома, где в материалах внешних стен используются газобетонные блоки, затем идут деревянные каркасные объекты, далее — керамзитобетонные блоки, клеёный брус и CLT-панели. При выборе фасадов выбор в основном представлен штукатуркой и деревом.

В части архитектурных стилей предложение сосредоточено на классике (42,3%). На втором месте — европейский стиль (18%), на третьем — скандинавский (10,9%). На стили барнхаус и хайтек приходится в среднем по 6% от числа проектов.