В России хотят увеличить размер платежа за ЖКХ без подтверждения личности в 4 раза

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект об увеличении предельного размер коммунального платежа без идентификации плательщика до 60 тысяч рублей. Сейчас эта сумма ограничена 15 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, действующий сейчас лимит установлен 14 лет назад. С 2009 года размер платы за коммунальные услуги вырос в 3,3 раза. В начале 2022 года доля платежей, превышающих более 15 тысяч рублей, составляла 0,5 — 3,8% в зависимости от региона. Повышение же на 9% тарифов 1 декабря прошлого года еще больше расширило категорию таких граждан.

«Представляется, что предлагаемые нормы существенно упростят процедуру приема платежей для значительного числа граждан, позволит намного упростить прием оплаты накопленной многомесячной задолженности за ЖКУ», — приводит цитату из пояснительной записки «Российская газета».