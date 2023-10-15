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На улицах Липок массово травят бездомных собак: на улицах валяются трупы

На улицах Липок массово травят бездомных собак: на улицах валяются трупы

О массовой траве собак горожане сообщили накануне в соцсетях.

Трупы собак жители Липок обнаружили в большом количестве Рабочем квартале. На проблему через соцсети обратили внимание юные жители города:

В Телеграм-канале «Тула с огоньком» жители города добавляют, что в числе погибших и домашние животные:

«По всему городу можно увидеть трупы. Собаки умирают в тяжких муках с приступами и пеной изо рта».

В комментариях, правда, мнения жителей разделились. Одни напоминают о публикуемых ранее многочисленных недовольствах со стороны горожан на стаи бездомных собак в Липках. Другие требуют гуманного похода к решению данной проблемы:

«Это ужасно, я, взрослый человек, не могу выдержать дикого крика умирающей собаки, а на это смотрят дети, которые с ними играли во дворах. Собаки на ул. Лермонтова простерилизованы, даже некоторые за счёт жителей, да я согласна убрать агрессивную собаку , но не которая добрее котенка», – пишет подписчица Телеграм-канала «Тула. Происшествия».

сегодня, в 11:06 0
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