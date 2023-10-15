Орловчанин обманом забрал сотни тысяч рублей у пенсионеров из Тульской области

Девять пенсионеров попались на удочку мошенников, желая спасти своих родных от ответственности за ДТП.

21-летнему жителю д. Лехановка Мценского района Орловской области вменяются 10 фактов мошенничества, одно из них не было доведено до конца.

Мужчина в середине февраля 2023 года начал сотрудничать с телефонными мошенниками. Они звонили гражданам и сообщали заведомо ложные сведения о ДТП, якобы совершенных по вине их родственников. Для решения проблемы предлагали передать деньги на лечение пострадавших.

Орловчанин, выполнявший роль курьера, приезжал к пожилым людям, забирал денежные средства и переводил их на подконтрольные группе расчетные счета, оставляя часть себе в качестве вознаграждения.

Таким образом злоумышленник забрал деньги у девяти пенсионеров из Алексина и Ефремова, пос. Новогуровский Алексинского района и города Ливны Орловской области. Потерпевшим от 63 до 92 лет, они отдали подельнику мошенников в общей сложности 1,3 млн рублей. Одна из потерпевших заподозрила, что ее обманывают, и прекратила разговор со злоумышленниками.

Уголовное дело направлено в Ефремовский межрайонный суд для рассмотрения по существу. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.