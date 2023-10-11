В усадьбе Федяшево строят пекарню и приглашают всех посадить дерево на Аллее Памяти

Фото: пресс-служба некоммерческого партнёрства «Русская усадьба»

Там будет расположена зона для приёма туристов и цех, в котором планируется проводить экскурсии по производству с дегустацией. Выпечка будет готовиться по «Кулинарным руководствам семьи Пушкиных».

Сейчас в усадьбе идут ремонтно-строительные работы: выровнены стены внутри и снаружи, возведены внутренние перегородки. Проводится электрика, водоснабжение, отопление и канализация. Цвет фасада пекарни будет неброским, а ярким акцентом станут раритетные деревянные наличники.

А ещё авторы проекта ищут мастеров, которые смогут изготовить ставни, чтобы здание приобрело аутентичный вид, а окна были, как в старину – с наличниками и ставнями. Планируется, что Кухонный флигель начнёт принимать гостей в 2024 году.

А пока усадьба Федяшево приглашает на очередной субботник. Он пройдёт в субботу, 14 октября, в 10.00. Посадка Аллеи Памяти входит в свою завершающую стадию. Все желающие смогут посадить дерево в историческом месте, пообедать в полевой кухне и посетить интересные экскурсии.