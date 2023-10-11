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На каких улицах Тулы 12 октября не будет электричества

На каких улицах Тулы 12 октября не будет электричества

Публикуем список адресов.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • пр-т. Ленина 28, 28-б, 30, 32, 34,
  • ул. Каминского, 23, 23-а, 27, 33,
  • ул. Ф. Энгельса, 14/1, 14/2, 14-а, 49,
  • ул. Курковая, 30-68 (чётн.) 61-б,
  • ул. Арсенальная, 114-136 (чётн.), 126-а, 134-а, 185, 187, 193,
  • ул. Дульная, 29,
  • ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
  • ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
  • ул. Вильямса, 26, 26-б, 38, 30, 24,
  • ул. Калинина, 77, 77-а, 77-б,
  • ул. Ложевая, 133,
  • ул. Мезенцева, 38, 38-а, 44 к.1, 36, 40-а, 49, 49-и, 40, 36-а, 40 к.1, 44-а,
  • ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63, 63-а, 57, 59, 65, 65-а, 55,
  • пр-д Академика Павлова, 3-25 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 65, 72,
  • п. Горелки: ул. Мелиховская, 4, 6, 8,
  • Московское шоссе, 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.),
  • ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Энтузиастов, 2,
  • ул. Партизанская, 33, 35-а, 36-а, 36-б, 38-а, 38-б, 38-в,
  • ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.).
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