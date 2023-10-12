  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 12 октября: сильный дождь и ветер - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 12 октября: сильный дождь и ветер
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 12 октября: сильный дождь и ветер

Синоптики обещают потепление до +15 градусов.

В четверг в регионе будет облачно. Ожидаются сильные дожди (до 5 мм за сутки). Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью – от +1 до +6, днём – от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

https://img.myslo.ru/Contents/06/04/7d6d-ec3e-4743-a986-e14ed7051e55/9a8a6762-7a38-43e6-a960-b757542b66cb.jpg

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов
Тульский филиал Исторического музея начинает второй сезон проекта об ул. Металлистов
В усадьбе Федяшево строят пекарню и приглашают всех посадить дерево на Аллее Памяти
В усадьбе Федяшево строят пекарню и приглашают всех посадить дерево на Аллее Памяти
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.