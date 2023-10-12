Погода в Туле 12 октября: сильный дождь и ветер

Фото Алексея Пирязева

В четверг в регионе будет облачно. Ожидаются сильные дожди (до 5 мм за сутки). Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью – от +1 до +6, днём – от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.