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Тульские спасатели открыли детскую секцию бокса
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели открыли детскую секцию бокса

Занятия проводятся бесплатно для ребят от 7 до 15 лет.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области организовали бесплатную секцию бокса для юных туляков. Занятия проходят по вторникам и четвергам, с 16.00 до 18.00, в спортзале 4-й пожарно-спасательной части по адресу: ул. Демонстрации, д. 21.

Тренер – двукратный серебряный призер международных соревнований по боксу, член Федерации бокса Тульской области, кандидат в мастера спорта, начальник отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тульской области майор внутренней службы Андрей Николаевич Дроздов.

Записаться на тренировки можно по телефону: 8(906)627-97-25.

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