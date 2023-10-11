Тульские спасатели открыли детскую секцию бокса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Занятия проводятся бесплатно для ребят от 7 до 15 лет.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области организовали бесплатную секцию бокса для юных туляков. Занятия проходят по вторникам и четвергам, с 16.00 до 18.00, в спортзале 4-й пожарно-спасательной части по адресу: ул. Демонстрации, д. 21.

Тренер – двукратный серебряный призер международных соревнований по боксу, член Федерации бокса Тульской области, кандидат в мастера спорта, начальник отдела медико-психологического обеспечения ГУ МЧС России по Тульской области майор внутренней службы Андрей Николаевич Дроздов.