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В Туле рецидивист украл инструменты из багажника «Мерседеса»
Фото Артёма Жильцова

В Туле рецидивист украл инструменты из багажника «Мерседеса»

Кража произошла на ул. Майской. Злоумышленника быстро нашли и задержали.

В дежурную часть тульского УМВД обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что из багажника его «Мерседеса», припаркованного во дворе на ул. Майской, пропал набор ключей и шуруповёрт.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с установленных поблизости видеокамер – оказалось, что инструменты украл 40-летний ранее судимый туляк, живущий неподалёку.

Мужчину быстро задержали. В пресс-службе тульской полиции рассказали, что совершить кражу ему помогла забывчивость владельца иномарки – уходя домой, он не поставил машину на сигнализацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фотограф:
вчера, в 21:21 +1
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