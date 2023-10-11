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В Тульской области проходит «Экономический диктант»
Фото: Правительство Тульской области

В Тульской области проходит «Экономический диктант»

11 октября в Тульской области проходит «Экономический диктант». В тесты включили вопросы по экономической грамотности, налоговой и инвестиционной политике.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что «Экономический диктант» – большая просветительская акция, которая проводится уже в седьмой раз. За это время количество участников выросло, а само мероприятие стало международным. В прошлом году диктант написали 234 тыс. человек из всех 89 регионов России и в 8 зарубежных странах.

«Участие в акции – не просто проверка знаний, это возможность узнать новое, расширить свои горизонты. И я рад видеть, что желающих присоединиться к ней с каждым годом становится всё больше. Уверен, что после подведения итогов участники от нашего региона займут призовые места», - сказал Григорий Лаврухин.

Чиновник обратил внимание на то, что в условиях стремительно меняющейся экономической реальности необходимо постоянно улучшать свои знания, а этот диктант – один из эффективных способов повысить их уровень.

В этом году количество площадок проведения акции в Тульской области выросло с двух до семи – его провели в Туле, Донском, Алексине и Новомосковске.

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Автор:
сегодня, в 20:20 +1
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