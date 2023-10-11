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Этой осенью в Туле высадят более 800 крупномерных деревьев
Фото Дмитрия Дзюбина.

Этой осенью в Туле высадят более 800 крупномерных деревьев

11 октября глава администрации Тулы Илья Беспалов принял участие в высадке клёнов на Красноармейском проспекте.

На углу Красноармейского и улицы Советской сегодня сажали деревья. Всего на проспекте в осенний сезон высадят более 160 молодых саженцев клена.

По словам Татьяны Матвеевой, заместителя начальника управления по благоустройству администрации Тулы, на Красноармейском проспекте высаживают районированный посадочный материал из тульских и столичных питомников. Это клёны Друммонди возрастом не менее 5-7 лет. Такие деревья, с уже сформированной кроной и закрытой корневой системой, лучше приживаются. 

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Как рассказала Татьяна Матвеева, сейчас в Туле чаще всего сажают клёны — зелёные Друммонди и краснолистные Royal, они очень хорошо себя зарекомендовали в городской черте, а также липы и рябины. Из кустарников — пузыреплодники. 

Новые деревья высаживают на улицах города за счет городского бюджета, компенсационного озеленения, а также в рамках сотрудничества с коммерческими организациями, которые предоставляют посадочный материал.

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Глава администрации Тулы Илья Беспалов подчеркнул, что озеленению в Туле уделяют особое внимание. И взамен одного старого удаленного дерева в городе должно появиться как минимум одно молодое. С каждым годом количество высаженных на улицах Тулы деревьев и кустарников только растет: 

— Наша задача сделать город красивым и зеленым. Этого хотим мы сами, и этого от нас требуют жители. Для это проводим активную работу по обновлению деревьев и кустарников.

Осенью в Туле будет высажено более 800 крупномерных деревьев.

Такие растения хорошо приживаются и сразу выглядят эстетично.

В всего в этом году с учетом весенне-летних работ в Туле появится более 4,5 тысяч молодых зеленых насаждений: 1 708 деревьев, 2 850 кустарников, — отметил глава администрации.

В 2024 году озеленение будет продолжено. В планах высадить 6 000 саженцев деревьев и кустарников.
 

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сегодня, в 18:25 +1
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