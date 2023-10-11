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В Туле водитель BMW бросил машину у перекрестка и ушел

В Туле водитель BMW бросил машину у перекрестка и ушел

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Тургеневской в Туле. На записи видно, как перед перекрестком стоит автомобиль BMW X1. Машина припаркована таким образом, что ограничивает обзор другим автолюбителям.

«Тула, пересечение ул. Пушкинской и ул. Тургеневской по направлению к проспекту Ленина. Поставил на перекрестке и ушел. Снято 25.09.2023, в 18:48», — сообщил автор видео.
 

 

 

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Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 17:57 +1
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