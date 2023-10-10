В Тульской области началась профориентационная акция «Неделя без турникетов»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

«Неделя без турникетов» должна заинтересовать молодежь инженерно-техническими специальностями. В этом году тульских школьников, студентов и их родителей готовы принять 15 ведущих тульских предприятий. Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов отметил, что губернатор Алексей Дюмин поручил повысить престиж инженерного дела и развитие инженерной школы.

– Тульский госуниверситет – альма-матер целой плеяды признанных во всем мире ученых и специалистов. Здесь получили путевку в жизнь знаменитые герои-оружейники. Предприятия приглашают учащихся к себе на экскурсии – это стало доброй традицией. Акция помогает ребятам выбрать профессию, которая нужна стране и нашему народу, – сказал Вячеслав Романов.

В прошлом году предприятия посетили 5000 молодых туляков, весной текущего года на промышленных экскурсиях побывали более 9000 гостей. Ещё 50 тысяч человек поучаствовали в акции в дистанционном режиме.

Председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России, гендиректор АО «Тулаточмаш» Владимир Филиппов отметил, что акция полезна и работодателям, и самим ребятам. На производственных экскурсиях школьники могут определиться с выбором профессии, а студенты – получить более точное представление о своей будущей специальности.