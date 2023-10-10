Музей-заповедник «Куликово поле» открывает новый сезон научных лекций

Фото Романа Солопова

В среду стартует новый цикл лекций научных сотрудников музея-заповедника «Куликово поле», посвященных археологическому изучению тульского края.

Осенний сезон открывает выступление кандидата исторических наук Александра Шекова. Место встречи – Научный центр «Археология и реставрация» по адресу: ул. Металлистов, д. 1.

Историк представит тему «Археологическое изучение Тулы и верхнеокских земель XIV–XV веков». Слушатели узнают об очень сложной и интересной эпохе, итогом которой стало вхождение тульских земель в состав Московской Руси.

Материалы раскопок летописных городов, городищ, оставшихся пока безымянными, а также рядовых селищ – все это станет предметом рассказа Александра Шекова. Особое внимание лектор планирует уделить материалам раскопок Торховского городища – средневековой Тулы.

Начало лекции – в 18.30. Возрастные рекомендации – 12+. Подробности можно уточнить по телефону: 77-38-05.